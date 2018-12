18-Jähriger suchte Schlafplatz und brach in Wiener Firma

Wien (APA) - Ein 18-Jähriger hat kurz vor Weihnachten eine Anzeige am Hals, weil er einen Platz zum Schlafen gesucht hat. Der Bursche schlug Samstagfrüh in der Markhofgasse in Wien-Landstraße eine Scheibe ein, um in einen dahinter liegenden Raum zu kommen. Der Russe wurde dabei von einem Zeugen beobachtet, der die Polizei rief. Da der 18-Jährige auch eine kleine Menge Cannabis bei sich hatte, wurde er auf freiem Fuß angezeigt.