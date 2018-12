Kein russischer Truppenabzug in Syrien geplant

Moskau (APA/dpa) - Angesichts des angekündigten Truppenabzugs der USA will Russland die Zahl seiner Soldaten in Syrien vorerst unverändert lassen. „Der Abzug unserer Fachleute hängt überhaupt nicht mit der Entscheidung der USA zusammen“, sagte die Vorsitzende des Föderationsrates in Moskau, Valentina Matwijenko, am Montag laut russischen Medien.

US-Präsident Donald Trump hatte angekündigt, alle 2.000 US-Soldaten aus Syrien abzuziehen - mit der Begründung, die Terrormiliz IS sei dort weitgehend besiegt. Der Entschluss stieß national wie international auf großes Unverständnis. Russland begrüßte ihn dagegen. Trump erklärte dann am Sonntag, der Abzug aus Syrien werde langsam und in einem Höchstmaß koordiniert mit der Türkeiverlaufen.

„Ob die Soldaten komplett oder zum Teil abgezogen werden, darüber wird von der syrischen Regierung mit uns zusammen entschieden“, sagte die Chefin des Oberhauses. Die Entscheidung Washingtons sei jedenfalls absolut richtig. Matwijenko verwies darauf, dass US-Soldaten ohne internationales Mandat in Syrien seien. Das russische Militär sei im Gegensatz zur USA auf Einladung der syrischen Regierung im Einsatz.