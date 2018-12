Weihnachten - Rendi-Wagner: Nie Respekt voreinander verlieren

Wien (APA) - SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner hat zu Weihnachten betont, dass man gerade auch in der Politik nie den Respekt voreinander und die Gesprächsbereitschaft miteinander verlieren dürfe. Das Miteinander müsse auch in der Politik in den Fokus gestellt werden, sagte Rendi-Wagner in der Fernseh-Sendung „Licht ins Dunkel“.

Die SPÖ-Vorsitzende forderte, dass freiwillige Helfer für die Zeit ihrer Hilfestellungen eine berufliche Freistellung bekommen. Derzeit müssen die rund drei Millionen Menschen, die davon betroffen sind, Urlaub dafür nehmen.

Der stellvertretende NEOS-Klubobmann Niki Scherak meinte, seine Partei habe den Vorsatz, auch Positives zu benennen, ganz gut durchgehalten. Als Oppositionspartei müsse man manchmal auch zuspitzen, man habe Kritik geübt, wo es notwendig gewesen sei, aber auch Lob ausgesprochen. Sich ausschließlich auf den Grundsatz des Nicht-Streitens der Regierung einzulassen wäre nicht ideal.

Alma Zadic von der Liste Jetzt (früher Liste Pilz) meinte, dass ihre Fraktion die internen Streitigkeiten überwunden und nach einem „sehr herausfordernden Jahr“ aus der Phase der Neuausrichtung nun gestärkt hervorgegangen sei. Im Herbst sei schon die sachliche Arbeit im Vordergrund gestanden. Als besonderes Anliegen nannte Zadic, der wachsenden Kluft zwischen Arm und Reich gegenzusteuern.