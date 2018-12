Russisches Innenministerium will Autofahrer ausbremsen

Moskau (APA/dpa) - Russische Autofahrer sollen nach dem Willen des Innenministeriums nicht mehr so schnell fahren dürfen. Bisher drohte ihnen erst dann eine Strafe, wenn sie mit mehr als 20 km/h über der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf den Straßen erwischt wurden. Das Ministerium wolle diese Spanne nun auf zehn Stundenkilometer begrenzen, berichteten russische Medien am Montag.

Wer also künftig auf Autobahnen, auf denen in Russland in der Regel maximal 110 erlaubt sind, mit Tempo 120 geblitzt wird, müsste dann eine Strafe zahlen. Im Frühjahr soll offiziell darüber entschieden werden, ob die Autofahrer in dem großen Land ausgebremst werden sollen. Überhöhte Geschwindigkeit ist in Russland eine der Hauptursachen für Unfälle. Im vergangenen Jahr kamen laut Statistik 19.000 Menschen bei Unfällen ums Leben. Die Zahl der Verkehrstoten sank aber um sechs Prozent im Vergleich zum Jahr 2016.