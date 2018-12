Gasaustritt in Wohnung im Bezirk Baden

Pottendorf (APA) - In einer Wohnung eines Mehrparteienhauses in Pottendorf (Bezirk Baden) ist es am Sonntag in den späten Abendstunden zu einem Gasaustritt gekommen. Zwei Personen wurden nach Feuerwehrangaben ins Krankenhaus transportiert.

Laut dem Bezirkskommando waren aus vorerst unbekannter Ursache aus einer kürzlich montierten Therme Gas bzw. CO-Schadstoffe in den Wohnraum ausgetreten. Weil mehrere Menschen über starke Kopfschmerzen bzw. Übelkeit klagten, wurde eine große Anzahl von Einsatzkräften des Roten Kreuzes bzw. Samariterbundes nachalarmiert.

Zeitgleich wurden sämtliche Gaszuführungen zu den Wohneinheiten geschlossen. Das gesamte Objekt wurde für etwa zwei Stunden evakuiert. In den kommenden Tagen soll der Gebäudekomplex von Fachfirmen inspiziert werden, berichtete die Feuerwehr.