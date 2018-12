Zirngast - In Türkei Inhaftierter 2: Familie will ihn abholen

Ankara/Wien (APA) - Der seit September in der Türkei inhaftierte österreichische Journalist Max Zirngast wird nach den jüngsten Angaben aus dem Außenministerium in Wien voraussichtlich in den Abendstunden freikommen. Der österreichischer Botschafter in Ankara und die Familie Zirngast würden den jungen Mann vom Gefängnis abholen, sagte Ressortsprecher Peter Guschelbauer der APA.

Die Freilassung von Zirngast dürfte seinen Informationen nach mit Hausarrest und Ausreisesperre verbunden sein. Was die türkischen Behörden dem Journalisten genau vorwerfen, sei weiterhin unklar, betonte Guschelbauer. Meldungen der Solidaritätsplattform „#FreeMaxZirngast“ auf Twitter, wonach der Journalist bereits freigelassen wurde, dementierte der Außenamtssprecher.