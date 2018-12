Kärntner rutschte am Glatteis aus und verletzte sich schwer

St. Kanzian (APA) - Am eisglatten Stiegenaufgang zu seiner Wohnung in St. Kanzian am Klopeiner See (Bezirk Völkermarkt) ist am Montagnachmittag ein 51-jähriger Kärntner ausgerutscht. Er schlug laut Polizei mit dem Hinterkopf am Boden auf und erlitt schwere Verletzungen. Er wurde ins Klinikum Klagenfurt gebracht.