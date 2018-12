Trump: Fed ist das einzige Problem der US-Wirtschaft

Washington (APA/Reuters) - US-Präsident Donald Trump hat die Notenbank Federal Reserve erneut scharf angegriffen. „Das einzige Problem, das unsere Wirtschaft hat, ist die Fed“, schrieb Trump am Montag auf Twitter. Die Währungshüter hätten kein Gespür für den Markt. „Die Fed ist wie ein mächtiger Golfer, der nicht einlochen kann, weil er kein Gefühl hat - Er kann nicht putten!“

Trump hatte die Notenbank und den von ihm selbst nominierten Fed-Chef Jerome Powell wegen des Zinserhöhungskurses in den vergangenen Monaten immer wieder massiv kritisiert. Bei dem für einen US-Präsidenten unüblichen Verhalten gegenüber der unabhängigen Notenbank bezeichnete er die Fed unter anderem als verrückt, lächerlich und töricht.

Trump fürchtet, dass die Notenbank mit ihrem Vorgehen den Aufschwung der US-Wirtschaft abwürgen könnte. Zuletzt dementierte Finanzminister Steven Mnuchin Medienberichte, wonach Trump im privaten Kreis sogar die Möglichkeit einer Entlassung Powells diskutiert habe. Jeder Versuch, Powell zu feuern, könnte als Untergrabung der Unabhängigkeit der Zentralbank angesehen werden und für Unruhe an den Finanzmärkten sorgen.

Angesichts der boomenden Wirtschaft und eines brummenden Arbeitsmarktes hat die Fed in diesem Jahr die Zinsen vier mal erhöht, um die Inflation in Schach zu halten - zuletzt am Mittwoch auf eine Spanne von 2,25 bis 2,5 Prozent. Damit will sie ihr Mandat erfüllen, Vollbeschäftigung und stabile Preise zu befördern. Angesichts einer absehbaren Konjunkturabkühlung peilt sie für 2019 noch zwei Anhebungen an.

~ WEB http://www.federalreserve.gov/ ~ APA184 2018-12-24/17:56