Weiterer Fall von Schweinepest in Japan

Tokio (APA/dpa) - In Japan ist ein weiterer Fall von Schweinepest aufgetreten. Wie die Verwaltung der zentraljapanischen Provinz Gifu am Dienstag bekannt machte, wurde mit der Schlachtung von rund 7.500 Schweinen in einem Zuchtbetrieb der Stadt Seki begonnen. In derselben Provinz war im September in einem Schweinezuchtbetrieb der erste Fall von Schweinepest in Japan seit 1992 registriert worden.

Seither gab es weitere ähnliche Fälle in der Provinz, darunter auch in einer staatlichen Zuchtanlage. 2007 hatte Japan, die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt, die Virusinfektion für ausgerottet erklärt.