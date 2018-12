Fußball: „Boxing Day“ leitet in England intensive Jahreswende ein

London (APA/dpa/Reuters) - Echte Spitzenspiele bringt der traditionelle „Boxing Day“ in der englischen Premier League heuer nicht. Am zweiten Weihnachtsfeiertag, an dem im englischen Profifußball seit 1966 gespielt wird, wollen Spitzenreiter FC Liverpool und Titelverteidiger Manchester City im Fernduell keine Weihnachtsgeschenke vergeben. Southampton-Trainer Ralph Hasenhüttl hat noch einen Tag mehr frei.

Die Partien am 26. Dezember leiten ein intensives Feiertags-Programm ein, das bis 3. Jänner lediglich einen spielfreien Tag (28.12.) bringt und mit dem Schlager zwischen Titelverteidiger Manchester City und dem aktuellen Tabellenführer FC Liverpool abgeschlossen wird. Die „Reds“ liegen vier Punkte vor ManCity und wollen am Mittwoch im Heimspiel gegen Newcastle ihre derzeitige Vormachtstellung vor dem direkten Duell festigen. Manchester City hat nach der 2:3-Heimschlappe gegen Crystal Palace im Auswärtsmatch gegen Leicester City dagegen etwas gutzumachen.

„Am wichtigsten für uns ist die Reaktion, nachdem wir das letzte Spiel gewonnen haben. Deshalb war das Wolverhampton-Spiel (2:0) so eine große Herausforderung“, sagte Liverpool-Trainer Jürgen Klopp in Anspielung auf den Erfolg gegen Manchester United davor. „Ich war wirklich zufrieden mit unserer Einstellung. Das ist es, was wir brauchen: hungrig und gierig zu bleiben“, betonte der Deutsche.

Der Tabellendritte Tottenham Hotspur empfängt den AFC Bournemouth, Chelsea (gegen Watford) und Arsenal (gegen Brighton & Hove Albion) sind auswärts gefordert, um nicht noch mehr Boden auf das Spitzentrio einzubüßen. Rekordmeister Manchester United hat im zweiten Spiel unter Neo-Coach Ole Gunnar Solskjaer Huddersfield Town zu Gast.

Hasenhüttl ist erst am 27. Dezember im Einsatz. Im Heimspiel gegen West Ham United (ohne den noch verletzten Marko Arnautovic) strebt der FC Southampton den dritten Sieg hintereinander an.