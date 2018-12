Christbaumbrand in Tirol - Drei Personen erlitten Rauchgasvergiftung

Bichlbach (APA) - Bei einem Christbaumbrand am Heiligen Abend haben in Lähn (Bez. Reutte in Tirol) drei Personen eine Rauchgasvergiftung erlitten. Der in einer Wohnung eines Mehrparteienhauses aufgestellte Baum fing beim Entzünden eines Sternspritzers Feuer und ging in kürzester Zeit in Flammen auf. Ein im selben Haus wohnhafter Angehöriger löschte den Brand mit einem Feuerlöscher, teilte die Polizei mit.

Zwei Frauen (47 und 21 Jahre alt) und ein 17-jähriger Jugendlicher, die in der Wohnung gemeinsam Weihnachten gefeiert hatten, mussten vom Roten Kreuz ins Krankenhaus nach Reutte gebracht werden. Es bestand der Verdacht einer Rauchgasvergiftung. In der Wohnung entstand erheblicher Sachschaden.