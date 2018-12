59-Jähriger randalierte am Bahnhof Mallnitz und bedrohte Urlauber

Mallnitz (APA) - Ein 59 Jahre alter Betrunkener hat am Montag am Bahnhof in Mallnitz (Bezirk Spittal/Drau) randaliert, Einrichtung zertrümmert und einen 49 Jahre alten deutschen Urlauber mehrfach mit dem Umbringen bedroht. Der Mann ließ sich laut Polizei nicht beruhigen, also wurde er festgenommen und in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert.