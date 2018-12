62-jähriger Salzburger randalierte in Lokal und bei der Polizei

Salzburg (APA) - Ein 62-jähriger Salzburger hat Dienstag früh in einem Lokal in der Landeshauptstadt randaliert und danach auch noch die zu Hilfe gerufene Polizei attackiert. Das gab die Landespolizeidirektion in einer Presseaussendung bekannt.

Die Ordnungshüter wurden gegen 3.00 Uhr zu einem Lokal in der Gstättengasse beordert, weil es dort zu Handgreiflichkeiten gekommen sei. Als die Beamten eintrafen, hatte der Türsteher den als Randalierer beschuldigten 62-Jährigen Salzburger schon am Boden fixiert. Die Beamten befreiten den Mann und begannen, den Sachverhalt zu erheben. Dabei griff er plötzlich zwei Polizisten an, indem er ihnen mit der Hand gegen den Brustkorb schlug.

Daraufhin wurde er festgenommen und zu einer Polizeiinspektion gebracht. Als er durchsucht wurde, trat er mit einem Fuß gegen die Beamte. Sie blieben bei dem Einsatz unverletzt. Der 62-Jährige wird wegen versuchter schwerer Körperverletzung, versuchtem Widerstand gegen die Staatsgewalt, sowie wegen eines tätlichen Angriffs auf Beamte angezeigt.