Betrunkener wollte in Auto Musik hören und griff Wiener Polizisten an

Wien (APA) - Weil ein betrunkener Mann lautstark in seinem Auto Musik hören wollte, hat am Heiligen Abend in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus die Polizei eingegriffen. Da der 46-Jährige aufgrund seiner Alkoholisierung den Pkw nicht in Betrieb nehmen durfte - für das Einschalten des Radios musste er den Zündschlüssel drehen -, wurde er angezeigt, berichtete die Polizei am Christtag.

Aber nicht nur das: Der Bulgare verweigerte den Alkoholtest, spuckte auf das Vortestgerät und griff die Polizisten an, als sie ihn in die Inspektion bringen wollten. Eine Beamtin erlitt leichte Verletzungen an der Hand, was dem 46-Jährigen zudem eine Anzeige wegen schwerer Körperverletzung einbrachte. Ermittelt wird laut Polizeisprecher Daniel Fürst auch wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt, aggressiven Verhaltens und Lärmerregung.