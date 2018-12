78-jährige Oberösterreicherin starb bei Unfall mit ihrem Pkw

Altmünster (APA) - Eine 78-Jährige aus dem Bezirk Gmunden ist nach einem Unfall mit ihrem Pkw Montagnachmittag in Altmünster in ihrem Heimatbezirk gestorben, berichtete die Landespolizeidirektion Oberösterreich in einer Presseaussendung. Die Frau kam mit ihrem Wagen in der Ortschaft Mitterndorf von der Salzkammergut-Straße (B145) nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Mauer.

Dabei dürfte sie so schwere Verletzungen erlitten haben, dass sie noch an der Unfallstelle starb. Die Polizei kann aber auch nicht ausschließen, dass der Unfall durch gesundheitliche Probleme der Lenkerin ausgelöst wurde.