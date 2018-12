Kiew - Moskautreue Kirche: Lassen uns Namensgebung nicht vorschreiben

Kiew (APA/dpa) - Die moskautreue orthodoxe Kirche in der Ukraine will sich von der Regierung in Kiew nicht den Namen vorschreiben lassen. Es werde Klage gegen das entsprechende Gesetz beim Verfassungsgericht eingereicht, kündigte der Leiter des Außenamts des Moskauer Patriarchats, Erzpriester Nikolai Balaschow, am Dienstag laut der russischen Nachrichtenagentur Interfax an.

„Wir beabsichtigen, unsere Rechte mit allen rechtlichen Mitteln zu schützen.“ Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko hatte am Samstag ein Gesetz unterzeichnet, mit dem religiöse Organisationen mit Verbindung nach Russland dies im Namen kenntlich machen müssen. Es legt die Bezeichnung Russisch-orthodoxe Kirche in der Ukraine fest.

Mitte Dezember war eine orthodoxe Kirche der Ukraine als neue Nationalkirche gegründet worden. Sie ist politisch gewollt; für Poroschenko ist die Kirchengründung laut Beobachtern Teil seiner Kampagne für die Ende März angesetzte Präsidentenwahl. Bisher gehörte die orthodoxe Kirche in der Ukraine kirchenrechtlich zu Russland. Moskau warnt vor einer Kirchenspaltung. Folgen sind noch nicht abzusehen.