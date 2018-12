NGO Sea-Watch richtet für 33 Gerettete Appell an Deutschland

Rom (APA) - Die deutsche Hilfsorganisation Sea-Watch hat Deutschland aufgerufen, 33 im Mittelmeer gerettete Migranten aufzunehmen. Die deutsche Regierung und Innenminister Horst Seehofer müssten jetzt eine Lösung finden, forderte die NGO am Montagabend auf Twitter und verwies darauf, dass über 30 deutsche Städte und Bundesländer erklärt hätten, aus Seenot Gerettete aufzunehmen.

Sea-Watch hatte zuvor an Italien und Malta appelliert, die Migranten ans Land gehen zu lassen. „33 Menschen haben wir aus Seenot gerettet, Europa will uns zu Weihnachten keinen sicheren Hafen zuweisen“, so die NGO. An Bord der „Sea-Watch 3“ hätten Menschen mit 17 verschiedenen Pässen gemeinsam Weihnachten gefeiert, egal ob sie Christen, Muslime oder Atheisten seien, berichtete Sea-Watch.

Die private spanische Hilfsorganisation Proactiva Open Arms hatte in den vergangenen Tagen über 300 Migranten aus dem Mittelmeer gerettet. Spanien hatte sich zur Aufnahme der Menschen bereit erklärt.

Vorausgegangen war eine erneute Weigerung von Italien und Malta, die von den NGOs geretteten Menschen an Land zu lassen. Der italienische Innenminister Matteo Salvini hatte zuvor erneut erklärt, die Häfen des Landes seien für zivile Schiffe „geschlossen“.