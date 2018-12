Äthiopien bildet Kommission für Versöhnung zwischen den Volksgruppen

Addis Abeba (APA/AFP) - Äthiopien will mit einer neuen Kommission die Spannungen zwischen den Volksgruppen beenden und gegen Menschenrechtsverstöße vorgehen. Das Parlament in Addis Abeba verabschiedete am Dienstag ein Gesetz, das die Einsetzung einer Versöhnungskommission vorsieht, wie der regierungsnahe Radiosender Fana berichtete.

Demnach soll die Kommission „den Frieden, die Justiz, die nationale Einheit und den Konsens wahren sowie zur Versöhnung der äthiopischen Völker beitragen“. Der äthiopische Ministerpräsident Abiy Ahmed hat seit seinem Amtsantritt im April internationale Anerkennung für seine Reformanstrengungen bekommen. Zugleich war seine bisherige Amtszeit überschattet von gewaltsamen Zusammenstößen zwischen verschiedenen Volksgruppen.

Die Versöhnungskommission soll dem Bericht zufolge die Ursachen für Streitigkeiten und für Menschenrechtsverstöße herausfinden und dabei „den sozialen und wirtschaftlichen Kontext der Opfer und der Angreifer berücksichtigen“.

Oft haben ethnische Unruhen in Äthiopien ihre Ursache in Streit um Land. Nach Angaben des UNO-Büros für humanitäre Angelegenheiten (OCHA) sind derzeit 2,4 Millionen Menschen in dem Land am Horn von Afrika auf der Flucht vor Gewalt zwischen rivalisierenden Volksgruppen.