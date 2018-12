Polizei von Baltimore kaufte Bewohnern fast 2.000 Waffen ab

Washington (APA/AFP) - Die Polizei der von Gewalt geplagten US-Stadt Baltimore hat bei einer Aktion fast 2.000 Waffen von Bewohnern aufgekauft - darunter einen Granatwerfer. Insgesamt sammelten die Beamten 1.860 Waffen ein, wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte.

Die Polizei hatte 100 Dollar pro Revolver, Pistole oder Gewehr, 200 Dollar für halbautomatische Gewehre und 500 Dollar (438 Euro) für vollautomatische Gewehre geboten. Außerdem wurde Anonymität zugesichert.

Mit der dreitägigen Aktion wollte die Polizei die Zahl der im Umlauf befindlichen illegalen Waffen reduzieren - und so die Gewaltkriminalität eindämmen. In der 600.000-Einwohner-Stadt an der US-Ostküste wurden vier Jahre in Folge mehr als 300 Menschen ermordet. Für den Waffenrückkauf stellte die Stadt 250.000 Dollar (fast 220.000 Euro) bereit.

Die Aktion ist allerdings umstritten. Die Zeitung „Baltimore Sun“ bezeichnete sie in einem Kommentar als „große Verschwendung von Zeit, Geld und Ressourcen“. Kriminelle würden ihre Waffen auf diese Weise nicht abgeben. Polizeichef Gary Guttle argumentierte in der Zeitung dagegen, wenn Waffen „nicht existieren, nicht zu Hause sind, können sie nicht verwendet und nicht gestohlen werden“.

In den USA garantiert der zweite Verfassungszusatz das Recht auf privaten Waffenbesitz. In rund jedem dritten Haushalt gibt es eine Schusswaffe. Durch Schusswaffen starben in den USA im vergangenen Jahr fast 40.000 Menschen. Die Zahl umfasst auch Suizide.