Fahrgäste in Zug in NÖ mit Messer verletzt: Expertisen beauftragt

St. Valentin (APA) - In St. Pölten sollte am (heutigen) Mittwoch die Entscheidung darüber fallen, ob gegen einen 26-jährigen Wiener, der am Heiligen Abend in einem Zug in St. Valentin (Bezirk Amstetten) zwei Fahrgäste mit einem Klappmesser attackiert und am Hals verletzt haben soll, die U-Haft verhängt wird. Die Staatsanwaltschaft hat zudem drei Expertisen beauftragt.

Es handelt sich dabei um ein gerichtsmedizinisches, ein psychiatrisch-neurologisches und ein toxikologisches Gutachten, teilte Karl Wurzer von der Anklagebehörde in St. Pölten auf Anfrage mit. Die Verhängung der U-Haft über den Beschuldigten wurde ebenfalls beantragt.

Dem 26-Jährigen wird der Polizei zufolge zur Last gelegt, am Heiligen Abend einen 46 Jahre alten Mann aus Krems und einen 18-Jährigen aus Wien verletzt zu haben. Das Klappmesser wurde sichergestellt. Die Opfer gaben an, plötzlich und unerwartet attackiert worden zu sein.

Der Beschuldigte wurde festgenommen und in die Justizanstalt St. Pölten eingeliefert. Er ist Polizeiangaben zufolge vermutlich psychisch krank.