Zwei Touristen in Italien starben an Kohlenmonoxid-Vergiftung

Cuneo (APA/dpa) - Zwei französische Touristen sind in Norditalien in einer Berghütte ums Leben gekommen. In beiden Räumen der Unterkunft in einem abgelegenen Ort im Tal Valle Maira in der Provinz Cuneo sei Kohlenmonoxid festgestellt worden, berichtete die Nachrichtenagentur Ansa am Dienstag.

Einer von zwei Holzöfen sei noch in Betrieb gewesen, als die Feuerwehr- und Rettungskräfte eintrafen und die beiden 57-Jährigen tot vorfanden. Einen anderen Vorfall mit Kohlenmonoxid gab es in der Nähe von Mailand: Dort zogen sich in der Nacht von Montag auf Dienstag mehrere Jugendliche Vergiftungen zu, als sie Weihnachten feierten. Sie hätten den Notarzt alarmiert, als einer aus der Gruppe umgekippt sei, berichtete Ansa. Erste Ermittlungen ergaben, dass der Kamin im Raum nicht richtig belüftet wurde.