Börse in Tokio mit leichter Erholung

Wien (APA) - Der Aktienmarkt in Tokio hat sich am Mittwoch etwas von seiner jüngsten Talfahrt erholen können. So verbesserte sich der Nikkei-225 um 0,89 Prozent und schloss bei 19.327,06 Zählern. Der breiter gefasste Topix legte um 1,12 Prozent auf 1.431,47 Punkte zu.

Marktbeobachter verwiesen auf eine leichte Gegenbewegung nach den jüngst heftigen Kursabschlägen. So hatte der Nikkei am Dienstag nach sehr schwachen Wall Street-Vorgaben noch ein Minus von 5 Prozent verbuchen müssen. Vor allem der Haushaltsstreit in den USA sowie Sorgen um die weltweite Konjunkturentwicklung hatten die Stimmung an den internationalen Finanzmärkten zuletzt deutlich eingetrübt.