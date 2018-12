Argentinische Charango-Ikone Jaime Torres ist tot

Buenos Aires (APA/dpa) - Der argentinische Musiker Jaime Torres ist tot. Der 80-Jährige sei in einem Krankenhaus an einem Herzstillstand gestorben, bestätigt seine Familie. Torres war für das Spiel der Charango bekannt, einem gitarrenähnlichen Zupfinstrument aus der Andenregion. Mit ihr bespielte der am 21. September 1938 in San Miguel de Tucuman geborene Torres internationale Bühnen.