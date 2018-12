„Making van Gogh“: Frankfurter Städel arbeitet an Megaschau für 2019

~ --------------------------------------------------------------------- KORREKTUR-HINWEIS In APA121 vom 26.12.2018 muss es im Titel richtig heißen: ...2019.... (nicht: ...2020...) --------------------------------------------------------------------- ~ Frankfurt am Main (APA/dpa) - Für die Sonderschau über Vincent van Gogh im Herbst 2019 räumt das Frankfurter Städel-Museum seinen unterirdischen Neubau frei. Rund zehn Monate vor Beginn der Ausstellung, die nach Angaben des Museums die „größte und aufwendigste Präsentation in der Geschichte des Städel“ ist, steht auch der Titel fest: „Making van Gogh: Geschichte einer deutschen Liebe“. Sie beginnt am 23. Oktober.