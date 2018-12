Mehr als 40 Migranten im Ärmelkanal gerettet

Dover/Calais (APA/dpa) - Bei koordinierten Aktionen am ersten und zweiten Weihnachtstag sind im Ärmelkanal zwischen Großbritannien und Frankreich insgesamt 43 Migranten aus kleinen Booten gerettet worden. Darunter waren auch mehrere Kinder. Die Geretteten waren trotz Winterwetters auf der stark befahrenen Schifffahrtsroute unterwegs. Der Ärmelkanal ist zwischen Calais und Dover rund 40 Kilometer breit.

Die Migranten gaben an, aus dem Irak und Iran sowie Afghanistan zu stammen. Die meisten waren am Dienstag in Schlauchbooten entdeckt worden. In der Nacht zum Mittwoch wurden laut Innenministerium drei weitere Menschen gerettet. Alle wurden medizinisch versorgt.