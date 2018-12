Hochbetrieb für Einbrecher in Salzburg

Salzburg (APA) - Die Einbrecher haben rund um Weihnachten in Salzburg Hochbetrieb gehabt. Die Landespolizeidirektion berichtete zwischen dem Wochenende vor dem Heiligen Abend und Mittag am Stefanitag in insgesamt zehn Presseinformationen über 29 Einbruchsdiebstähle in Häuser und Wohnungen, aber auch Firmengebäude.

Selbst am Weihnachtsabend waren die Einbrecher aktiv. Die Tatorte verteilen sich über das gesamte Bundesland. Die meisten befinden sich allerdings in der Landeshauptstadt. Die ungebetenen Besucher ließen hauptsächlich Bargeld und Schmuck mitgehen. Die Gesamtsumme der Beute stand vorerst nicht fest. Zum Teil auch deshalb, weil die Besitzer noch keinen Überblick hatten, was gestohlen wurde oder dessen Wert nicht gleich beziffern konnten.

Die Täter richteten auch erheblichen Sachschaden an. In einigen Fällen scheiterten die Einbrecher beim Eindringen in die Objekte oder wurden dabei gestört. In einem Wohnhaus in Obertrum wollten sie beispielsweise einen Tresor abtransportieren, ließen ihn aber letztlich ungeöffnet zurück.

Die Ermittler der Polizei arbeiteten auf Hochtouren. Am Abend des Christtages waren sogar mehrere Streifen und der Polizeihubschrauber in und über der Stadt Salzburg im Einsatz, nachdem ein Einbrecher von heimkehrenden Wohnungsbesitzern im Stadtteil Riedeburg überrascht worden und geflüchtet war. Die Fahndung verlief allerdings ohne Erfolg.