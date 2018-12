Bosnische Serbenrepublik: Führer von Protestbewegung wieder frei

Sarajevo/Banja Luka (APA/dpa) - Der am Dienstag festgenommene Anführer einer Protestbewegung in Bosnien-Herzegowina ist wieder auf freiem Fuß. Für eine Verhaftung habe es keine Gründe gegeben, erklärte sein Anwalt am Mittwoch nach der Befragung von Davor Dragicevic durch die Staatsanwaltschaft in Banja Luka. Am Tag zuvor hatte die Polizei Dragicevic wegen des Verdachts auf Gefährdung der öffentlichen Sicherheit festgenommen.

Er hatte gegen die örtliche Regierung in der serbischen Landeshälfte von Bosnien-Herzegowina demonstriert. Der 49-Jährige ist ein Anführer der Protestbewegung „Gerechtigkeit für David“. Sein 21-jähriger Sohn David war am 24. März dieses Jahres ermordet aufgefunden worden. Der Vater war von Anfang an davon überzeugt, dass der Sicherheitsapparat der Republika Srpska, der Serben-Republik in Bosnien, für seinen Tod verantwortlich sei. Die Protestbewegung fordert die Aufklärung der Tat. Die Regierung in Banja Luka bestritt stets die Vorwürfe, dass staatliche Stellen dahinterstecken würden.

Die Demonstrationen mit zum Teil tausenden Teilnehmern richteten sich zunehmend auch gegen die politische Führung unter dem damaligen Republikspräsidenten Milorad Dodik, heute Vertreter der Serben im bosnischen Staatspräsidium. Dodik übt informell weiterhin die Macht in der Republika Srpska aus.