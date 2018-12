Fußball: Hasenhüttl peilt mit Southampton den Sieg-Hattrick an

Southampton (APA/Reuters) - Ralph Hasenhüttl hat den „Saints“ wieder Glauben eingehaucht. Nach einer Niederlage zum Einstand hat der steirische Trainer den FC Southampton zu zwei Siegen und aus der Abstiegszone der englischen Fußball-Premier-League geführt. Im Heimspiel gegen West Ham United, wohl ohne den weiter verletzten Marko Arnautovic, peilt Southampton am Donnerstag (20.45 Uhr MEZ) den Hattrick an.

„Ich und mein Team werden alles dafür tun, um Euch glücklich zu machen“, versprach Hasenhüttl gegenüber dem Club-TV. „Es ist fantastisch, dass wir jetzt drei Punkte über der Abstiegszone liegen. Vor zwei Wochen hätten wir das nicht für möglich gehalten. Wir sind stolz, aber wir wissen auch, dass das erst der Beginn einer langen Reise bis zum Sommer ist.“

Für Mittelfeldspieler Stuart Armstrong ist der Aufschwung unter dem Steirer, der vor drei Wochen die Nachfolge von Mark Hughes angetreten hatte, nachvollziehbar. „Wir fühlen uns einfach besser organisiert, mehr zusammen als Team - wir arbeiten alle in dieselbe Richtung. Wir alle wissen, was der andere tut, wohin wir laufen und warum wir laufen. Es funktioniert auf jeden Fall“, erklärte Armstrong.

Das schlug sich auch in den Ergebnissen nieder. Dank eines 3:2-Heimsiegs gegen Arsenal und eines 3:1 in Huddersfield feierte Southampton erstmals seit April 2017 zwei Siege hintereinander. Nach dem Duell mit Mittelständer West Ham stehen für Hasenhüttl Kräftemessen mit zwei Top-Teams auf dem Programm. Am 30. Dezember empfängt Southampton Titelverteidiger Manchester City, am 2. Jänner geht es in London gegen Chelsea.

Ob Southampton am Donnerstag gar der dritte Serienerfolg gelingt, liegt vermutlich nicht in den Händen von Arnautovic. Österreichs „Fußballer des Jahres“ war nach seiner Anfang Dezember erlittenen Muskelverletzung bis zuletzt fraglich. „Wir haben acht verletzte Spieler, die nicht bald zurückkehren werden. Vielleicht geht es sich für Marko Arnautovic aus. Bezüglich Southampton weiß ich es nicht, aber er könnte bald zurückkommen“, erklärte West-Ham-Trainer Manuel Pellegrini am Mittwoch auf der Vereinswebsite.

Für den ehemaligen Chelsea-Stürmer Tony Cascarino ist Arnautovic jedenfalls der ideale Mann für die „Blues“. „Ich würde ihn sofort nehmen, er würde perfekt zu Chelsea passen“, erklärte der 56-Jährige einstige irische Teamspieler am vergangenen Wochenende gegenüber dem englischen Radiosender talkSPORT.