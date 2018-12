Radfahrer bei Zusammenstoß mit Pkw in Oberösterreich tödlich verletzt

Schlierbach (APA) - Ein 81-jähriger Radfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw Mittwoch früh in Schlierbach in seinem Heimatbezirk Kirchdorf an der Krems tödlich verletzt worden. Laut Landespolizeidirektion Oberösterreich wollte er von einem Feldweg kommend die Schlierbacher Straße (L554) überqueren und dürfte dabei den von einer 24-Jährigen gelenkten Wagen übersehen haben. Er starb noch an der Unfallstelle.