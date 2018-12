Netanyahu: Israel verteidigt rote Linien in Syrien

Jerusalem (APA/dpa) - Nach Berichten über Angriffe israelischer Kampfflugzeuge in Syrien hat Israels Regierungschef bekräftigt, man werde nicht dulden, dass der Iran im Nachbarland eine Präsenz etabliert. Benjamin Netanyahu schrieb am Mittwoch bei Twitter: „Wir gehen dagegen entschlossen und stetig vor, auch in diesen Tagen.“

Netanyahu schrieb weiter: „Ich habe gesagt, dass wir nicht davor zurückschrecken werden, das zu unternehmen, was nötig ist.“ Israel verteidige entschlossen „seine roten Linien in Syrien und an jedem anderen Ort“. Israel hatte die Angriffe auf Ziele bei Damaskus bisher nicht offiziell bestätigt. Nach Angaben der syrischen Staatsagentur Sana wurden dabei am Dienstagabend drei Soldaten verletzt.

Israel hatte in den vergangenen Monaten wiederholt iranische Stellungen im Nachbarland bombardiert. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte berichtete, die Angriffe hätten sich gegen mindestens drei Waffenlager der iranischen Revolutionsgarden und ihrer libanesischen Verbündeten von der Schiitenmiliz Hisbollah gerichtet.