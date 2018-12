Russland wirft Israel schwere Verletzung der Souveränität Syriens vor

Moskau (APA/AFP) - Die israelischen Luftangriffe in Syrien haben zu Spannungen mit Russland geführt. Die Angriffe vom Dienstag seien eine „krasse Verletzung der Souveränität Syriens“, erklärte das Außenministerium in Moskau am Mittwoch. Das russische Verteidigungsministerium sprach von einem „provokativen Akt“, der zudem zwei Passagiermaschinen gefährdet habe.

Das russische Außenministerium zeigte sich „sehr beunruhigt über die Luftangriffe und wie sie vonstatten gingen“. Der Sprecher des Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, erklärte, der israelische Angriff sei von Flugzeugen über dem libanesischen Luftraum ausgegangen. Zeitgleich hätten sich gerade „zwei Passagierflugzeuge, keine russischen“, im Landeanflug auf die Flughäfen von Beirut und Damaskus befunden.

Um eine „Tragödie zu verhindern“, seien dem syrischen Luftabwehrsystem Restriktionen auferlegt worden, sagte der Sprecher weiter. Eines der Flugzeuge sei auf einen russischen Luftwaffenstützpunkt in Syrien umgeleitet worden.

Die amtliche syrische Nachrichtenagentur SANA hatte zuvor berichtet, die israelische Luftwaffe habe vom Libanon aus mehrere Raketen auf Ziele nahe der Hauptstadt Damaskus abgefeuert. Die Luftabwehr habe zwar „die meisten“ der Raketen abfangen können; es seien aber drei Soldaten verletzt worden. Außerdem sei ein Munitionslager beschädigt worden. Ähnliche Berichte liefen im syrischen Staatsfernsehen.

Die oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte sprach von einem israelischen Luftangriff auf Waffenlager der schiitischen Hisbollah-Miliz oder iranischer Einheiten südwestlich und südlich von Damaskus. Die Angaben der Beobachtungsstelle können von unabhängiger Seite kaum überprüft werden.

Die israelische Armee erklärte lediglich, ein israelisches Luftabwehrsystem habe auf eine „Luftabwehrrakete aus Syrien“ reagiert. In der Vergangenheit hat Israel immer wieder Ziele in Syrien attackiert, oftmals in der Gegend von Damaskus. Sie richteten sich gegen militärische Einrichtungen der syrischen Regierung oder ihrer Verbündeten, der Hisbollah-Miliz und des Iran. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu schrieb auf Twitter, sein Land verteidigte entschlossen „seine roten Linien in Syrien und an jedem anderen Ort“.

Der Abschuss einer russischen Militärmaschine durch die syrische Luftwaffe mit 15 Toten hatte im September das Verhältnis zwischen Israel und Russland belastet. Moskau warf Israel damals vor, durch „irreführende Informationen“ den Abschuss verursacht zu haben. Die Luftabwehrrakete hatte sich eigentlich gegen israelische Kampfflugzeuge gerichtet, die einen Angriff über Syrien flogen. Russland ist ein enger Verbündeter der syrischen Regierung.

Israel befürchtet einen wachsenden Einfluss des Erzfeindes Iran in Syrien. Experten zufolge dürften diese Befürchtungen mit der Ankündigung eines vollständigen US-Truppenabzugs aus Syrien noch wachsen.