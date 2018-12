Fußball: Liverpool baute am „Boxing Day“ Tabellenführung aus

Liverpool/Leicester (APA/dpa/Reuters) - Der „Boxing Day“ könnte bereits eine kleine Vorentscheidung in der englischen Fußball-Premier-League gebracht haben. Denn während Spitzenreiter Liverpool in der 19. Runde zuhause Newcastle mit 4:0 abfertigte, kassierte Manchester City beim 1:2 in Leicester die zweite Niederlage en suite. Der Titelverteidiger rutschte sieben Punkte hinter Liverpool auf Rang drei zurück.

Erster Verfolger von Liverpool ist mit sechs Punkten Rückstand nun Tottenham Hotspur nach einem 5:0-Erfolg gegen Bournemouth. Wiederum fünf Zähler hinter dem Stadtrivalen liegt Chelsea auf Rang vier. Die Londoner siegten dank zweier Treffer ihres belgischen Superstars Eden Hazard 2:1 in Watford. Arsenal als fünfter kam hingegen bei Brighton and Hove Albion nicht über ein 1:1 hinaus. Manchester United siegte mit dem neuen Trainer Ole Gunnar Solskjaer gegen Huddersfield 3:1. Für die norwegische Club-Legende Solskjaer gab es nach dem Erfolg in Cardiff also ein erfolgreiches Heim-Debüt.

„Liverpool und Tottenham verdienen es. Sie gewinnen und wir nicht, die Lücke ist größer geworden“, erkannte City-Coach Josep Guardiola nach der dritten Saisonpleite. Der Titelverteidiger ging in Leicester zwar durch Bernardo Silva (14.) plangemäß in Führung, musste aber nur fünf Minuten später den Ausgleich durch Marc Albrighton hinnehmen. Den Überraschungssieg des Meisters von 2016, wo Christian Fuchs nicht zum Einsatz kam, besorgte Ricardo Pereira mit einem strammen Flachschuss (81.).

„Die erste Hälfte der Saison ist vorbei. Wir haben genug Punkte, um Meister zu werden, aber die anderen Mannschaften haben mehr, sie sind im Moment besser als wir“, führte Guardiola danach aus. Liverpool ist nach dem klaren 5:0 gegen Newcastle weiter ohne Liga-Niederlage unterwegs. Dejan Lovren traf an der Anfield Road bereits früh (11.), Mohamed Salah erhöhte nach der Pause per Foulelfmeter (48.), außerdem trafen Xherdan Shaqiri (79.) und Fabinho (85.).

Liverpool-Trainer Jürgen Klopp meinte: „Es wird ein Rennen bis zum letzten Tag. Wir sind in diesem Rennen drin und das ist wichtig. Wir bauen uns eine Basis für den Rest der Saison auf, die Basis aus der Hinrunde ist offensichtlich eine gute.“ Sein Team empfängt am 29. Dezember zum Rückrunden-Auftakt Arsenal, am 3. Jänner tritt es bei Manchester City an.