Maas: Deutschland darf sich im UNO-Sicherheitsrat nicht wegducken

Berlin/New York (APA/dpa) - Deutschland muss nach Ansicht des deutschen Außenministers Heiko Maas noch mehr für die Bewältigung von Krisen und Konflikten tun. „Ich glaube, dass unsere Verantwortung wächst. Die Erwartungen an uns sind so groß wie wohl noch nie“, sagte der SPD-Politiker kurz vor dem Einzug Deutschlands in den UNO-Sicherheitsrat in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur.

Maas kündigte eine stärkere Beteiligung an den diplomatischen Bemühungen um die Lösung der Krisen im Nahen Osten an. Zu einer möglichen Ausweitung des militärischen Engagements äußerte er sich aber eher zurückhaltend: „Die Kapazitäten der Bundeswehr müssen wir generell immer so einsetzen, dass sie nicht überfordert wird.“

Deutschland ist ab dem 1. Jänner zwei Jahre Mitglied des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen. Das wichtigste UNO-Gremium mit seinen fünf ständigen und zehn wechselnden Mitgliedern bemüht sich um Konfliktlösung und Friedenssicherung weltweit.

„Wir rücken durch die Mitgliedschaft im Sicherheitsrat politisch noch näher an die Krisen und Konflikte heran“, betonte Maas. Die Stimme Deutschlands bei der Lösung von Konflikten werde dadurch noch mehr Gewicht bekommen. „Wir werden uns auch vor schwierigen Entscheidungen nicht wegducken können.“

