Wiener Aktienmarkt vorbörslich knapp behauptet erwartet

Wien (APA) - Heimische Aktienhändler erwarten die Eröffnung an der Wiener Börse am Donnerstag mit knapp behaupteter Tendenz. Zu Handelsbeginn dürfte der ATX nach Händlerschätzungen rund zwei Punkte unter dem Schluss-Stand vom Freitag (2.714,11) liegen.

Im weiteren Tagesverlauf sehen Marktteilnehmer den ATX in einer Bandbreite zwischen 2.685 und 2.750 Einheiten. Der APA-Konsensus, die ATX-Prognose wichtiger Banken, geht von einem ATX-Schluss bei 2.735,00 Punkten aus.

Auch das europäische Umfeld wird nach den Weihnachtsfeiertagen nur wenig verändert erwartet. Marktbeobachter rechnen mit zurückhaltenden Anlegern, da die US-Börsen und der Aktienmarkt in Tokio zuletzt eine regelrechte Berg- und Talfahrt hingelegt hatten. Nachdem der Dow Jones zu Weihnachten noch um fast drei Prozent ins Minus gerutscht war, sprang der Index am Vortag dann um knapp fünf Prozent nach oben.

Zu Wochenbeginn hatten vor allem der Haushaltsstreit in den USA sowie Sorgen um die weltweite Konjunkturentwicklung noch für tiefrote Kurse gesorgt. Der gestrige Kurssprung an der Wall Street wurde laut Marktbeobachtern vor allem von Einzelhandels- und Energiewerten getragen. Offensichtlich ist das Weihnachtsgeschäft in den USA so gut wie schon seit mehreren Jahren nicht mehr gelaufen, hieß es weiter.

Von konjunktureller Seite könnten heute vor allem die am Nachmittag in den USA anstehenden Daten Impulse liefern. Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen blieb bis dato erwartungsgemäß dünn.

Am Freitag hatte der ATX um 1,31 Prozent schwächer bei 2.714,11 Punkten geschlossen. An Europas Leitbörsen ging es vor dem langen Weihnachts-Wochenende ebenfalls bergab. Auf der Stimmung lasteten zunächst negative Vorgaben aus Übersee sowie schwache Daten aus Deutschland und Frankreich. Im weiteren Verlauf kamen durchwachsene US-Daten sowie Sorgen um einen Regierungsstillstand in den USA belastend hinzu.

Die größten Kursgewinner im prime market am Freitag:

~ AT&S +2,84% 15,22 Euro voestalpine +2,56% 26,81 Euro Flughafen Wien +2,28% 33,65 Euro ~ Die größten Kursverlierer im prime market am Freitag:

~ EVN -4,70% 12,16 Euro Raiffeisen Bank International -4,36% 21,30 Euro Rosenbauer -3,33% 31,90 Euro ~

~ ISIN AT0000999982 ~ APA047 2018-12-27/08:38