Börse Tokio schließt tief im Plus, Nikkei-225 gewinnt 3,88 Prozent

Tokio (APA) - Der Tokioter Aktienmarkt hat am Donnerstag massive Gewinne verbucht. Dabei wurde die japanische Börse von der jüngsten Kursrally an der Wall Street beflügelt. In New York hatte der Dow Jones den stärksten Punktegewinn in seiner Geschichte absolviert. Am Mittwoch war der Dow um mehr als 1.000 Punkte bzw. fünf Prozent nach oben gesprungen.

Der Nikkei-225 Index schloss mit plus 750,56 Punkten oder 3,88 Prozent bei 20.077,62 Zählern. Der Topix Index gewann um 70,16 Punkte oder 4,90 Prozent auf 1.501,63 Einheiten. 2.086 Kursgewinnern standen nur elf -verlierer gegenüber. Unverändert notierten sechs Titel.

Am Dienstag hatte der Tokioter Aktienmarkt noch unter einer schlechten Stimmung an den US-Börsen gelitten und war um 5 Prozent abgesackt, bevor er sich zur Wochenmitte etwas stabilisiert hatte.

Besonders gefragt waren Aktien von Energieunternehmen. Unter den Einzelwerten zogen die Aktien des Anlagenbauers Chiyoda zweistellig um etwas mehr als 10 Prozent nach oben. Cyberagent kletterten 9,2 Prozent nach oben. Mehr als achtprozentige Kurszuwächse gab es bei Showa Shell und JXTG zu sehen.

Klar zulegen konnten auch einige Papiere von Automobilherstellern. Isuzu Motors beschleunigten um 7,5 Prozent. Yamaha Motor gewannen 6,4 Prozent und Mitsubishi Motors um 6,3 Prozent. Mazda Motor legten 5,3 Prozent zu.

