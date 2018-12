Europas Leitbörsen nach starken US-Vorgaben leicht im Plus

Frankfurt am Main (APA) - Die europäischen Aktienmärkte haben sich am Donnerstagvormittag mehrheitlich mit leichten Aufschlägen gezeigt. Unterstützend wurde vor allem die Kursrally an der Wall Street aufgenommen. In New York hatte der Dow Jones am Vorabend mit einem Zuwachs von mehr als 1.000 Punkten bzw. 5 Prozent den stärksten Punktegewinn seiner Geschichte verbucht.

Der Euro-Stoxx-50 stand gegen 9.45 Uhr mit plus 0,15 Prozent bei 2.978,23 Einheiten. Der DAX in Frankfurt verlor 0,26 Prozent auf 10.605,89 Punkte. In London zeigte sich der FT-SE-100 mit plus 0,10 Prozent auf 6.692,72 Punkte.

Neben der Erholungsrally an der Wall Street und sehr positiven Vorgaben von der japanischen Aktienbörsen liegen nur wenige Handelsimpulse vor. Am Montag hatte es für die New Yorker Börsen in einer verkürzten Sitzung noch sehr starke Verluste gegeben.

In einer Branchenbetrachtung in Europa ging es mit den Aktien von Versorgerunternehmen klar ins Minus. Die Papiere des spanischen Stromversorgers Iberdrola verbilligten sich um 1,8 Prozent. Die Titel des italienischen Energiekonzerns Enel kamen um 1,7 Prozent zurück. In der Gunst der Anleger standen hingegen Stahlwerte und die Papiere von Technologieunternehmen. Die Titel des Stahlriesen ArcelorMittal zogen 1,8 Prozent hoch. Aktien des niederländischen Chipherstellers ASML gewannen 2,5 Prozent an Kurswert.

Vinci-Aktie kletterten 1,7 Prozent nach oben. Der französische Bau- und Infrastrukturkonzern übernimmt die Mehrheit an dem britischen Flughafen London Gatwick. Für 50,01 Prozent zahlt Vinci etwa 2,9 Mrd. britische Pfund (rund 3,2 Mrd. Euro). Damit gehören nun 46 Flughäfen in 12 Ländern zum Portfolio von Vinci. Gatwick ist der zweitgrößte Flughafen Großbritanniens und der acht-verkehrsreichste in Europa.

Die Aktien von Earhtport schossen in London nach einem Übernahmeangebot um massive 283 Prozent auf 28,5 Pence nach oben. Der US-Kreditkartenanbieter Visa bietet für den britischen Zahlungsdienstleister 30 Pence je Aktie.

