Wiener Börse (Eröffnung) - ATX am Vormittag mit plus 1,18% fest

Wien (APA) - Die Wiener Börse hat sich am Donnerstagvormittag von ihrer freundlichen Seite präsentiert. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 2.746,21 Punkten nach 2.714,11 Einheiten am Freitag errechnet, das ist ein Plus von 32,1 Punkten bzw. 1,18 Prozent.

Auch die meisten anderen europäischen Börsen starteten nach den Weihnachtsfeiertagen mit leichten Zugewinnen in die Sitzung. Die US-Börsen und der Aktienmarkt in Tokio hatten zuletzt eine regelrechte Berg- und Talfahrt hingelegt. Nachdem der Dow Jones zu Weihnachten noch um fast drei Prozent ins Minus gerutscht war, sprang der Index am Vortag dann um knapp fünf Prozent nach oben.

Von konjunktureller Seite könnten heute vor allem die am Nachmittag in den USA anstehenden Daten zur Konsumlaune sowie die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe Impulse liefern. Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen blieb bis dato erwartungsgemäß dünn.

Zu den größten Gewinnern unter den heimischen Einzelwerten zählten bis dato Schoeller-Bleckmann mit plus 2,73 Prozent auf 56,35 Euro. Zumtobel zogen um 2,58 Prozent auf 7,35 Euro an und AT&S konnten sich um 2,50 Prozent auf 15,60 Euro steigern.

Unter den Indexschwergewichten lagen Erste Group 2,13 Prozent im Plus bei 28,83 Euro. Raiffeisen gewannen 1,83 Prozent auf 21,9 Euro und Wienerberger notierten 1,81 Prozent höher bei 18,04 Euro.

Der ATX Prime notierte bei 1.387,62 Zählern und damit um 1,12 Prozent oder 15,34 Punkte höher. Im prime market zeigten sich 24 Titel mit höheren Kursen, elf mit tieferen und einer unverändert. In einer Aktie kam es bisher zu keiner Kursbildung. Bis 9.45 Uhr wurden im prime market insgesamt 665.960 (Vortag: 484.058) Stück Aktien in Einfachzählung mit einem Kurswert von 16,86 (11,23) Mio. Euro (Doppelzählung) gehandelt.

~ ISIN AT0000999982 ~ APA086 2018-12-27/10:03