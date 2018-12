Brand mit zwei Toten in NÖ: Technischer Defekt oder Zigarette Ursache

Klein-Neusiedl (APA) - Nach dem Brand mit zwei Toten am Dienstag in Klein-Neusiedl (Bezirk Bruck a.d. Leitha) konnte die Ursache noch nicht abschließend geklärt werden. Das Feuer könnte von heißen, nachglühenden Teilchen einer Zigarette oder von einem technischen Defekt am elektrisch betriebenen Rollstuhl des 56-jährigen Opfers ausgelöst worden sein, berichtete die Polizei am Donnerstag.

Bei den nachglühenden Teilchen könnte es sich beispielsweise um die Asche einer Zigarette oder einen Stummel, der nicht ausgedämpft wurde, handeln, erläuterte ein Polizeisprecher. Fremdverschulden wurde von der Exekutive ausgeschlossen.