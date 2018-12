Autolenkerin bei Unfall in obersteirischem Tunnel verletzt

Bruck an der Mur (APA) - Eine 23-jährige Autofahrerin hat sich Donnerstagfrüh bei einem Unfall auf der Semmering Schnellstraße (S6) im Tanzenbergtunnel in der Obersteiermark verletzt. Die Frau hatte laut Rotem Kreuz die Kontrolle über ihren Wagen verloren und touchierte zwei Mal gegen die Tunnelwand, ehe ihr Pkw zum Stillstand kam. Die Lenkerin wurde in das Spital Bruck an der Mur gebracht.