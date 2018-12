Wohnhausbrand im Bezirk St. Pölten-Land endete ohne Verletzte

Wilhelmsburg (APA) - Der Brand in einem Wohnhaus in Wilhelmsburg (Bezirk St. Pölten-Land) hat in der Nacht auf Donnerstag ohne Verletzte geendet. Ein 55-jähriger Bewohner entdeckte die Flammen in einer an das Gebäude angebauten Scheune und brachte drei Personen aus dem Objekt. Das Einfamilienhaus dürfte derzeit unbewohnbar sein, berichtete die Polizei in einer Aussendung.

Die Bewohner der benachbarten Häuser mussten ihre Gebäude laut Polizei während der Löscharbeiten ebenfalls verlassen. Rund 95 Mitglieder von sechs Feuerwehren standen etwa zwei Stunden im Einsatz. Die Höhe der Schadenssumme war ebenso wie die Ursache für den Brand unbekannt.