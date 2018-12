Basketball: Superstar LeBron James fehlt Lakers nicht länger

Los Angeles (APA/dpa) - Die Los Angeles Lakers müssen keinen langfristigen Ausfall ihres Superstars LeBron James befürchten. Eine Untersuchung habe eine Verletzung an der linken Leiste gezeigt, über eine Rückkehr des 33-Jährigen werde von Tag zu Tag entschieden, teilte der in der National Basketball Association (NBA) spielende Club am Mittwoch (Ortszeit) mit.

James hatte während des 127:101-Sieges der Lakers am Dienstag bei Meister Golden State Warriors im dritten Viertel das Feld verlassen, nachdem er sich beim Kampf um den Ball unglücklich verletzt hatte. Seine Mannschaft tritt in der Nacht zum Freitag bei den Sacramento Kings an.