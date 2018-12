Rund 30 serbische Priester müssen Montenegro verlassen

Podgorica (APA) - Etwa 30 serbisch-orthodoxe Priester und Mönche, die in Montenegro tätig sind, müssen den Adriastaat binnen mit Monatsende verlassen. Dies berichteten am Donnerstag serbische Medien unter Berufung auf Velibor Dzomic, den Sprecher und Rechtsberater der serbisch-orthodoxen Metropolie (Erzbistum) in Montenegro. Die Behörden in Podgorica kommentierten die Entscheidung zuerst nicht.

Wie Dzomic erläuterte, habe das montenegrinische Innenministerium die Aufenthaltsgenehmigung für diese Priester und Mönche nicht verlängert. In den vergangenen zwei Jahren hätten sie allerdings keine Probleme mit der Aufenthaltsgenehmigung gehabt, präzisierte er. Dzomic erwartet, dass die Zahl der Priester, die Montenegro verlassen müssen, samt Familienangehörigen auf etwa 50 ansteigen dürfte.

Der serbisch-orthodoxe Metropolit Amfilohije hatte diese Woche die Behörden in Podgorica wegen der „Vertreibung“ jener Priester beschuldigt, die nicht gebürtige Montenegriner seien. Dies sei nie passiert, nicht einmal unter einer Besatzungsmacht, meinte er. Amfilohije ist seit Jahren für seine heftige Kritik an den montenegrinischen Behörden bekannt.

Für einen offenen Streit mit den montenegrinischen Behörden sorgte im Juli auch der serbisch-orthodoxe Patriarch Irinej. Gegenüber der proserbischen Tageszeitung „Dan“ meinte er damals, dass die Stellung der serbisch-orthodoxen Kirche in Montenegro schlimmer als zu Zeiten der osmanischen Besatzung sei. Den Status von Serben in Montenegro verglich er gar mit jenem zu Zeiten des faschistischen „Unabhängigen Staates Kroatien“ (NDH) während des Zweiten Weltkrieges. „Niemand, der normal ist, kann so etwas denken und noch weniger sagen“, erwiderte Montenegros Präsident Milo Djukanovic damals.

Die montenegrinische Polizeiführung hatte Anfang November vier bekannten nationalistischen Intellektuellen aus Serbien die Einreise untersagt. Sie waren als Redner bei einer von der proserbischen Opposition für den 1. Dezember in Podgorica geplanten Feier angekündigt.

Das serbische Innenministerium hatte zuvor im Juni eine Liste mit Personen - mehrheitlich Staatsbürgern Montenegros - angefertigt, denen die Einreise nach Serbien untersagt wird. Serbische Medien spekulierten damals, dass es sich um 300 bis 500 Personen handeln dürfte, meist Angehörige zweier verfeindeter Drogenringe in der Adria-Küstenstadt Kotor. Der „Mafia-Mord“ vom Freitag in der Wiener Innenstadt wurde in serbischen und montenegrinischen Medien gerade auf die Konfrontation dieser zwei Mafiagruppen zurückgeführt.