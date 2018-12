Rohstoffe (11.00) - Brent-Ölpreis am Vormittag schwächer

Wien (APA) - Der Brent-Ölpreis hat sich am Donnerstagvormittag von seiner schwächeren Seite gezeigt. Der als wichtige Ölpreisbenchmark geltende Future auf die Rohölsorte Brent notierte gegen 11.00 Uhr in London bei 52,82 Dollar je Barrel (159 Liter). Am Mittwoch notierte der Brent-Future zuletzt bei 54,47 Dollar.

Marktbeobachter verwiesen zur Begründung für die schwächere Tendenz auf eine Gegenbewegung nach den deutlichen Vortagesgewinnen. Der gestrige Preissprung wurde mit sinkenden Konjunktursorgen erklärt, nachdem die US-Aktienbörsen am Mittwoch massiv zulegen konnten. Zudem geht der russische Energieminister davon aus, dass der Ölmarkt in der ersten Hälfte des kommenden Jahres stabiler sein werde, hieß es weiter. Unterstützung lieferte zuletzt die Erwartung sinkender Ölreserven in den USA.

Der Goldpreis zeigte sich mit gut behaupteter Tendenz. Im Londoner Goldhandel wurde heute gegen 11.00 Uhr die Feinunze (31,10 Gramm) bei 1.273,09 Dollar (nach 1.269,06 Dollar) gehandelt.