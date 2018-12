Innsbruck (APA) - Der Kongress der Gemeinden und Regionen Europas (RGRE), der alle vier Jahre in einem Mitgliedsland abgehalten wird, gastiert 2020 in der Tiroler Landeshauptstadt. Die notwendigen Verträge dafür wurden vor Kurzem in Ludwigsburg unterzeichnet, teilte die Stadt Innsbruck am Donnerstag in einer Aussendung mit.

Innsbruck war bereits 2006 Gastgeberstadt. Damals kamen mehr als 1.400 Teilnehmer. Auch 2020 werden erneut über 1.000 Teilnehmer erwartet.