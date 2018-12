Leitbörsen in Fernost uneinheitlich, Tokio fester und Shanghai tiefer

Tokio (APA) - Die Leitbörsen in Fernost haben am Donnerstag mehrheitlich zugelegte. Rasant aufwärts ging es nach dem Rekordgewinn beim Dow Jones für die japanische Börse, während die chinesischen Aktienmärkte Verluste hinnehmen mussten. Der Nikkei-225 Index in Tokio gewann um satte 750,56 Zähler oder 3,88 Prozent auf 20.077,62 Punkte.

Der Hang Seng Index in Hongkong verlor um 172,50 Zähler (minus 0,67 Prozent) auf 25.478,88 Einheiten. Der Shanghai Composite gab 15,20 Punkte oder 0,61 Prozent auf 2.483,09 Punkte ab.

Die Märkte in Indien und Australien zeigten sich mit positiven Vorzeichen. Der Sensex 30 in Mumbai tendierte zuletzt bei 35.807,28 Zählern mit plus 157,34 Punkten oder 0,44 Prozent. Der All Ordinaries Index in Sydney gewann deutliche 102,5 Zähler oder 1,84 Prozent auf 5.662,10 Einheiten.

In New York hatte der Dow Jones den stärksten Punktegewinn in seiner Geschichte absolviert und beflügelte damit auch die japanische Börse. Am Mittwoch war der Dow um mehr als 1.000 Punkte bzw. fünf Prozent nach oben gesprungen.

Rasant zulegen konnten in Tokio einige Papiere von Automobil- und Motorradherstellern. Isuzu Motors beschleunigten um 7,5 Prozent. Yamaha Motor gewannen 6,4 Prozent und Mitsubishi Motors um 6,3 Prozent. Mazda Motor legten 5,3 Prozent zu.

An den Börsen in Shanghai und Hongkong lasteten negative chinesische Konjunkturzahlen und Meldungen zu China Petroleum & Chemical (Sinopec). Die Gewinne der chinesischen Industrie sind im November erstmals seit fast drei Jahren zurückgegangen. Sie gaben um 1,8 Prozent nach. Ökonomen sahen darin einen weiteren Hinweis für die steigenden Risiken in der weltweit zweitgrößten Volkswirtschaft im kommenden Jahr. Ein Großteil lässt sich auf den Handelsstreit mit den USA zurückführen.

Bei der staatlichen Sinopec wurden laut US-Sender CNBC zwei hochrangige Manager entlassen, nachdem die Handelssparte des Ölunternehmens in die roten Zahlen gerutscht waren. In Hongkong büßte die Aktie daraufhin 4,7 Prozent ein und in Shanghai rasselten die Titel satte fast sieben Prozent in die Tiefe.

In Sydney ging es vor allem mit einigen Ölwerten aufwärts, nachdem die Rohölnotierungen einen deutlichen Erholungsschub absolviert hatten. Die Papiere von Santos verteuerten sich um 2,7 Prozent. Bei Woodside Petroleum gab es ein sattes Plus von 4,2 Prozent zu sehen.