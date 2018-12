Brandeinsatz in Wien-Favoriten - Polizei fand Hanf-Plantage

Wien (APA) - Ursprünglich wegen eines Brandes alarmiert, haben Polizisten in einer Wohnung in Wien-Favoriten am Mittwochnachmittag während ihres Einsatzes eine Hanfaufzucht, eine halbgeladene Pistole sowie den 52-jährigen Wohnungsbesitzer aufgefunden. Dieser sei deutlich erkennbar durch Alkohol oder anderes Suchtgift beeinträchtigt gewesen, berichtete Polizeisprecher Harald Sörös am Donnerstag.

Sichergestellt wurden schließlich 25 leere Blumentöpfe, eine UV-Lampe, ein 100-Liter-Wasserfass und ein Netzregal, in dem Marihuana-Pflanzen zum Trocknen aufbewahrt waren. Am Boden des Schlafzimmers lag eine halbgeladene Pistole, daneben befand sich ein offenstehender Safe mit rund 100 Stück Munition. Aufgrund der offensichtlichen Beeinträchtigung des 52-jährigen Österreichers wurde die Waffe ebenfalls sichergestellt.

Gegen den Mann wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen, er wurde zudem nach dem Suchtmittelgesetz angezeigt. Die Feuerwehr wurde nicht mehr benötigt, Ursache des Brandes waren angebrannte Speisereste.