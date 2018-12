Auf Rasierklingen spezialisiert: Diebesquartett in NÖ festgenommen

Korneuburg/Wien (APA) - Ein Verbrecherquartett soll seit Mai in unterschiedlichen Konstellationen vier Ladendiebstähle in Wien begangen haben. Dreimal wurden dabei nach Polizeiangaben Rasierklingen gestohlen, der Gesamtwert beträgt mehr als 1.000 Euro. Die Männer flogen auf, weil ein Zeuge am Freitag beobachtet hatte, wie in Korneuburg ein Sackerl mit verpackten Rasierklingen aus ihrem Pkw geworfen wurde.

Die vier Georgier im Alter von 28 bis 45 Jahren wurden daraufhin vorläufig festgenommen. Eine weitere Tasche voll mit Rasierklingen wurde von Beamten in einem angrenzenden Garten entdeckt. Auch im Auto selbst wurden Klingen gefunden.

Laut Polizei werden ein 29-jähriger Georgier und sein Landsmann im Alter von 45 Jahren verdächtigt, am 13., 18. und 21. Dezember in Geschäften in Wien-Leopoldstadt und Wien-Floridsdorf Rasierklingen gestohlen zu haben. Das Gespann war nicht geständig.

Der 45-Jährige soll zudem am 7. Mai in Wien-Mariahilf gemeinsam mit einem weiteren Georgier einen Ladendiebstahl begangen haben. Dabei wurden die beiden von einer Angestellten erwischt. Das Diebesgut von rund 600 Euro ließ das Duo daraufhin im Geschäft, berichtetet die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Donnerstag in einer Aussendung. Auch zu diesem Fall waren die Verdächtigen nicht geständig.

Der 29-Jährige und der 45-Jährige wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Wien-Josefstadt eingeliefert. Die Georgier im Alter von 28 und 36 Jahren wurden der Staatsanwaltschaft Wien angezeigt.