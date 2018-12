Streit in Wiener Wohnung - Mit Küchenmesser in Fußrücken gestochen

Wien (APA) - Zwei alkoholisierte Männer im Alter von 49 und 45 Jahren sind in ihrer gemeinsamen Wohnung in Wien-Donaustadt in der Nacht auf Donnerstag derart in Streit geraten, dass der Ältere dem Jüngeren ein Küchenmesser in den Fußrücken gestochen hat. Der Verletzte wurde von der Rettung ins Spital gebracht, der Täter festgenommen. Über ihn wurde ein Betretungsverbot verhängt, teilte die Polizei mit.

Die Ursache der Streiterei zwischen den beiden Österreichern war vorerst unbekannt. Der 45-Jährige wurde bereits in häusliche Pflege entlassen.