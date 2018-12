Sea Watch weiterhin auf Suche nach Landehafen für 33 Migranten

Rom/Madrid (APA) - Das Schiff der deutschen NGO Sea Watch, das am Samstag 33 Migranten vor der libyschen Küste gerettet hat, ist weiterhin auf der Suche nach einem Hafen. Fünf EU-Länder - Italien, Malta, Spanien, die Niederlande und Deutschland - lehnten bisher die Aufnahme der Flüchtlinge ab, zu denen drei Kinder und vier unbegleitete Minderjährige zählen, teilte die NGO am Donnerstag per Twitter mit.

„Wir sind nach wie vor auf See blockiert“, schrieb Sea Watch. Die NGO beklagte die „Gleichgültigkeit Europas“, die ihrer „brutalen Anti-Migrationspolitik“ kein Ende setzen wolle. „Seit über sechs Tagen wird uns inzwischen schon eine sicherer Hafen verweigert“, beklagte Philip Hahn, Missionschef von Sea Watch. Das Schiff der NGO befand sich zuletzt in Gewässern, die unter maltesischer Kontrolle stehen.

„Europa müsste seine Verantwortung übernehmen und Deutschland sollte das gute Beispiel vorleben“, so Hahn. In der Weihnachtszeit sei der Mangel an Menschlichkeit der EU-Mitgliedstaaten besonders evident. „Wir schützen die Menschen, wen schützen unsere Regierungen?“, fragte Sea Watch.

Das Schiff der spanischen Hilfsorganisation Proactiva Open Arms wird indes voraussichtlich am Freitag im andalusischen Algeciras anlegen, wie spanische Medien berichteten. Auch in diesem Fall verweigerten Italien und Malta das Einlaufen des Bootes mit mehr als 300 Migranten an Bord.