Serien-Kellereinbrecher in Wien-Floridsdorf festgenommen

Wien (APA) - Ein 55-jähriger Mann ist am Abend des 21. Dezember festgenommen worden, nachdem er von zwei Zeugen dabei beobachtet worden war, wie er gerade aus ihrem Kellerabteil in einem Wohnhaus in der Ruthnergasse in Wien-Floridsdorf kam. Sie hielten den Einbrecher fest und verständigten die Polizei.

Zumindest zwölf aufgebrochene Kellerabteile auf fünf Stiegen der Wohnhausanlage wurden festgestellt, berichtete Polizeisprecher Harald Sörös am Donnerstag. Diverses Diebesgut - darunter Haushaltsgegenstände, Uhren, Schmuck, Spielzeug sowie Parfums - stellte die Polizei in dem in der Nähe der Tatorte geparkten Auto des 55-jährigen Österreichers sicher. Der Mann war geständig und wurde in eine Justizanstalt überstellt. Die Schadenssumme sei noch nicht bekannt, da bisher nicht alle Kellerbesitzer ausfindig gemacht werden konnten, sagte Sörös.